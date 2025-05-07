ua en ru
Ср, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Затори на виїзді з Києва? Який проспект завтра краще об'їхати і чому

Середа 07 травня 2025 16:02
UA EN RU
Затори на виїзді з Києва? Який проспект завтра краще об'їхати і чому У четвер, 8 травня, рух одним із проспектів Києва буде обмежений (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Завтра, 8 травня, на виїзді з Києва можуть утворитись затори. Це пов'язано з частковим обмеженням руху на одному з проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На якому проспекті Києва частково обмежать рух

У КМДА розповіли, посилаючись на попередження від комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху", що в четвер, 8 травня частково обмежать рух на проспекті Миколи Бажана, 30.

Уточнюється, що за цією адресою фахівці встановлюватимуть дорожнє табло.

Затори на виїзді з Києва? Який проспект завтра краще об'їхати і чомуПроспект Миколи Бажана, 30 (скриншот: google.com/maps)

В які години на проспект Бажана краще не їхати

Згідно з інформацією КМДА, часткове обмеження руху на проспекті буде здійснюватись:

  • двома смугами;
  • у напрямку виїзду з міста.

Уточнюється, що такі зміни для водіїв будуть запроваджені у період:

  • з 9 години ранку;
  • до 4 години дня (16:00).

"У комунальному підприємстві просять водіїв враховувати цю інформацію, плануючи свій маршрут", - підсумували у міській держадміністрації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Читайте також, чи можуть водія оштрафувати за рух під час хвилини мовчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Проспект Бажана Автомобільний рух Поради водіям
NEWS
Independent написало, що землю навколо Чорнобилю можна обробляти: чому це не так
Independent написало, що землю навколо Чорнобилю можна обробляти: чому це не так
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні