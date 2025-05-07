Затори на виїзді з Києва? Який проспект завтра краще об'їхати і чому
Завтра, 8 травня, на виїзді з Києва можуть утворитись затори. Це пов'язано з частковим обмеженням руху на одному з проспектів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На якому проспекті Києва частково обмежать рух
У КМДА розповіли, посилаючись на попередження від комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху", що в четвер, 8 травня частково обмежать рух на проспекті Миколи Бажана, 30.
Уточнюється, що за цією адресою фахівці встановлюватимуть дорожнє табло.
Проспект Миколи Бажана, 30 (скриншот: google.com/maps)
В які години на проспект Бажана краще не їхати
Згідно з інформацією КМДА, часткове обмеження руху на проспекті буде здійснюватись:
- двома смугами;
- у напрямку виїзду з міста.
Уточнюється, що такі зміни для водіїв будуть запроваджені у період:
- з 9 години ранку;
- до 4 години дня (16:00).
"У комунальному підприємстві просять водіїв враховувати цю інформацію, плануючи свій маршрут", - підсумували у міській держадміністрації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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