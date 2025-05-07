Затори на виїзді з Києва? Який проспект завтра краще об'їхати і чому

У четвер, 8 травня, рух одним із проспектів Києва буде обмежений (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра, 8 травня, на виїзді з Києва можуть утворитись затори. Це пов'язано з частковим обмеженням руху на одному з проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).