Пробки на выезде из Киева? Какой проспект завтра лучше объехать и почему

В четверг, 8 мая, движение по одному из проспектов Киева будет ограничено (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Завтра, 8 мая, на выезде из Киева могут образоваться пробки. Это связано с частичным ограничением движения на одном из проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).