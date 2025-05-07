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Пробки на выезде из Киева? Какой проспект завтра лучше объехать и почему

Среда 07 мая 2025 16:02
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Пробки на выезде из Киева? Какой проспект завтра лучше объехать и почему В четверг, 8 мая, движение по одному из проспектов Киева будет ограничено (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 8 мая, на выезде из Киева могут образоваться пробки. Это связано с частичным ограничением движения на одном из проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На каком проспекте Киева частично ограничат движение

В КГГА рассказали, ссылаясь на предупреждение от коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения", что в четверг, 8 мая частично ограничат движение на проспекте Николая Бажана, 30.

Уточняется, что по этому адресу специалисты будут устанавливать дорожное табло.

Пробки на выезде из Киева? Какой проспект завтра лучше объехать и почемуПроспект Николая Бажана, 30 (скриншот: google.com/maps)

В какие часы на проспект Бажана лучше не ехать

Согласно информации КГГА, частичное ограничение движения на проспекте будет осуществляться:

  • на двух полосах;
  • в направлении выезда из города.

Уточняется, что такие изменения для водителей будут введены в период:

  • с 9 часов утра;
  • до 4 часов дня (16:00).

"В коммунальном предприятии просят водителей учитывать эту информацию, планируя свой маршрут", - подытожили в городской госадминистрации.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

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Киев Проспект Бажана Автомобильное движение Советы водителям
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