Затори в Києві 6 листопада: які вулиці "стоять" і скільки коштує таксі

У Києві вранці в п'ятницю, 6 листопада, на низці вулиць утворилися затори. Водіям варто враховувати це під час планування поїздок, адже дорога може зайняти більше часу.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, де найбільші затримки та скільки коштує таксі.
Уже кілька тижнів водії стикаються з ускладненнями руху, зокрема на під'їзді до Південного мосту, рух яким обмежений через наслідки російського удару.
Найбільше автомобілів традиційно накопичується в ранкові години, коли мешканці лівого берега прямують на правий.
Станом на ранок п'ятниці затори утворилися на таких ділянках (дані Google Maps):
На тлі ускладненого руху альтернативою громадському транспорту та власному автомобілю може стати таксі. Водночас вартість поїздок залежить від обраного класу авто та попиту.
За даними застосунку Uklon, для маршруту з Осокорків до Майдану Незалежності пропонуються такі тарифи:
За цим же маршрутом в застосунку Bolt наступні ціни:
Зазначені ціни можуть змінюватися залежно від маршруту, попиту й наявності автомобілів.
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