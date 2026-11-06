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Пробки в Киеве 6 ноября: какие улицы "стоят" и сколько стоит такси

09:32 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Иллюстративное фото: Киев утром 6 ноября сковали пробки (РБК-Украина)

В Киеве утром в пятницу, 6 ноября, на ряде улиц образовались пробки. Водителям следует учитывать это при планировании поездок, ведь дорога может занять больше времени.

РБК-Украина в материале рассказывает, где самые большие задержки и сколько стоит такси.

Где в столице самые большие пробки

Уже несколько недель водители сталкиваются с осложнениями движения, в том числе на подъезде к Южному мосту, движение которым ограничено из-за последствий российского удара.

Больше всего автомобилей традиционно накапливается в утренние часы, когда жители левого берега направляются на правый.

По состоянию на утро пятницы пробки образовались на следующих участках (данные Google Maps):

  • улица Набережно-Рыбальская - задержка до 18 минут;
  • улица Жилянская - до 15 минут;
  • Дарницкий мост - до 11 минут;
  • улица Ивана Выговского - до 11 минут;
  • проспект Валерия Лобановского - до 9 минут;
  • Харьковское шоссе - до 7 минут;
  • проспект Леся Курбаса - до 7 минут;
  • Берестейский проспект - до 7 минут;
  • Приднепровское шоссе - до 6 минут;
  • Владимирский спуск - до 6 минут;
  • улица Федора Эрнста - до 5 минут;
  • улица Елены Телиги - до 5 минут;
  • улица Набережно-Крещатицкая - до 5 минут.

Сколько стоит такси в Киеве

На фоне усложненного движения альтернативой общественному транспорту и собственному автомобилю может стать такси. В то же время, стоимость поездок зависит от выбранного класса авто и спроса.

По данным приложения Uklon, для маршрута из Осокорков до Майдана Независимости предлагаются следующие тарифы:

  • стандарт - 470 гривен;
  • комфорт - 518 гривен;
  • бизнес - 642 гривны;
  • экспресс - 531 гривна;
  • Prime - 889 гривен;
  • инклюзивный - 382 гривны.

По этому же маршруту в приложении Bolt следующие цены:

  • Bolt - 479 гривен;
  • Priority - 529 гривен;
  • Comfort - 579 гривен;
  • Pet (поездки с животными) - 529 гривен;
  • Premium - 1089 гривен.

Указанные цены могут изменяться в зависимости от маршрута, спроса и наличия автомобилей.

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