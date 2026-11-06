Пробки в Киеве 6 ноября: какие улицы "стоят" и сколько стоит такси

Где в столице самые большие пробки

Уже несколько недель водители сталкиваются с осложнениями движения, в том числе на подъезде к Южному мосту, движение которым ограничено из-за последствий российского удара.

Больше всего автомобилей традиционно накапливается в утренние часы, когда жители левого берега направляются на правый.

По состоянию на утро пятницы пробки образовались на следующих участках (данные Google Maps):

улица Набережно-Рыбальская - задержка до 18 минут;

улица Жилянская - до 15 минут;

Дарницкий мост - до 11 минут;

улица Ивана Выговского - до 11 минут;

проспект Валерия Лобановского - до 9 минут;

Харьковское шоссе - до 7 минут;

проспект Леся Курбаса - до 7 минут;

Берестейский проспект - до 7 минут;

Приднепровское шоссе - до 6 минут;

Владимирский спуск - до 6 минут;

улица Федора Эрнста - до 5 минут;

улица Елены Телиги - до 5 минут;

улица Набережно-Крещатицкая - до 5 минут.

Сколько стоит такси в Киеве

На фоне усложненного движения альтернативой общественному транспорту и собственному автомобилю может стать такси. В то же время, стоимость поездок зависит от выбранного класса авто и спроса.

По данным приложения Uklon, для маршрута из Осокорков до Майдана Независимости предлагаются следующие тарифы:

стандарт - 470 гривен;

комфорт - 518 гривен;

бизнес - 642 гривны;

экспресс - 531 гривна;

Prime - 889 гривен;

инклюзивный - 382 гривны.

По этому же маршруту в приложении Bolt следующие цены:

Bolt - 479 гривен;

Priority - 529 гривен;

Comfort - 579 гривен;

Pet (поездки с животными) - 529 гривен;

Premium - 1089 гривен.

Указанные цены могут изменяться в зависимости от маршрута, спроса и наличия автомобилей.