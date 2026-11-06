Пробки в Киеве 6 ноября: какие улицы "стоят" и сколько стоит такси

В Киеве утром в пятницу, 6 ноября, на ряде улиц образовались пробки. Водителям следует учитывать это при планировании поездок, ведь дорога может занять больше времени.
РБК-Украина в материале рассказывает, где самые большие задержки и сколько стоит такси.
Уже несколько недель водители сталкиваются с осложнениями движения, в том числе на подъезде к Южному мосту, движение которым ограничено из-за последствий российского удара.
Больше всего автомобилей традиционно накапливается в утренние часы, когда жители левого берега направляются на правый.
По состоянию на утро пятницы пробки образовались на следующих участках (данные Google Maps):
На фоне усложненного движения альтернативой общественному транспорту и собственному автомобилю может стать такси. В то же время, стоимость поездок зависит от выбранного класса авто и спроса.
По данным приложения Uklon, для маршрута из Осокорков до Майдана Независимости предлагаются следующие тарифы:
По этому же маршруту в приложении Bolt следующие цены:
Указанные цены могут изменяться в зависимости от маршрута, спроса и наличия автомобилей.
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