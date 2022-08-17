UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Затоплены улицы и остановлен транспорт: Одессу снова накрыл ливень

Фото: Одессу снова накрыл ливень, в городе затоплены улицы и остановлен транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе 17 августа прошел сильный ливень, следствием которого стали подтопленные улицы и частично парализованный общественный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думську".

В городе продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Коммунальщики снимают решетку ливневой канализации, чтобы ускорить схождение воды.

Из-за подтопления проспект Небесной Сотни был перекрыт, однако сейчас двигаться по нему можно. Также возобновлено движение трамваев № 5 и № 28.

До сих пор невозможно двигаться по Газовому переулку, улице Ильфа и Петрова. На этих участках улиц стоят автомобили, чьи двигатели залило водой.

Напомним, что вчера Одессу также накрывал сильный ливень, вследствие которой были подтоплены улицы и дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса