Затоплены улицы и остановлен транспорт: Одессу снова накрыл ливень

В городе продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Коммунальщики снимают решетку ливневой канализации, чтобы ускорить схождение воды.

Из-за подтопления проспект Небесной Сотни был перекрыт, однако сейчас двигаться по нему можно. Также возобновлено движение трамваев № 5 и № 28.

До сих пор невозможно двигаться по Газовому переулку, улице Ильфа и Петрова. На этих участках улиц стоят автомобили, чьи двигатели залило водой.