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Затоплені вулиці та зупинений транспорт: Одесу знову накрила злива

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Одеса, Середа 17 серпня 2022 16:42
Затоплені вулиці та зупинений транспорт: Одесу знову накрила злива Фото: Одесу знову накрила злива, в місті затоплені вулиці та зупинений транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі 17 серпня пройшла сильна злива, наслідком якої стали підтоплені вулиці та частково паралізований громадський транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

В місті триває робота по ліквідації наслідків негоди. Комунальники знімають ґрати зливової каналізації, щоб прискорити сходження води.

Через підтоплення проспект Небесної Сотні був перекритий, проте зараз рухатись ним можна. Також відновлено рух трамваїв № 5 та № 28.

Досі неможливо рухатись по Газовому провулку, вулиці Ільфа та Петрова. На цих ділянках вулиць стоять автомобілі, чиї двигуни залило водою.

Нагадаємо, що вчора Одесу також накривала сильна злива, внаслідок якої були підтоплені вулиці та будинки.

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