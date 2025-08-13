Затоплення київського метро: у справі з’явився ще один підозрюваний

За даними джерел РБК-Україна йдеться про Валентина Кульбако.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

На початку грудня 2023 року у зв’язку із затопленням тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили. В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту, коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді.

Встановлено, що підозрюваний не контролював роботу комунального підприємства "Київський метрополітен" з питань, що віднесені до компетенції управління, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.



Фото: Валентин Кульбако отримав підозру у справі про затоплення київського метро