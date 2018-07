Количество мальчиков, которые до сих пор остаются в пещере, сократилось до пяти

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли еще одного подростка. Об этом сообщает CNN.

Таким образом в понедельник, 9 июля, спасателям удалось эвакуировать трех подростков.

Количество мальчиков, которые до сих пор остаются в пещере, сократилось до пяти. Вместе с ними остается также их тренер.

Progress: Two more boys have left the cave Monday and been sent to a medical facility on site according to an eyewitness who is part of the rescue operations stationed at the entrance of the cave tells CNN.



A total of three boys have been evacuated on Monday.