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З затопленої печери у Таїланді врятували ще одного підлітка

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 15:09
Фото: рятувальна операція (twitter.com/nativejar)
Фото: рятувальна операція (twitter.com/nativejar)

Кількість хлопчиків, які досі залишаються у печері, скоротилася до п'яти

З затопленої печери у Таїланді врятували ще одного підлітка. Про це повідомляє CNN.

Таким чином у понеділок, 9 липня, рятувальникам вдалося евакуювати трьох підлітків.

Кількість хлопчиків, які досі залишаються у печері, скоротилася до п'яти. Разом з ними залишається також їх тренер.

У свою чергу The Daily Mail повідомляє, що найближчим часом рятувальники планують визволити восьмого хлопчика.

Нагадаємо, сьогодні рятувальники відновили операцію з визволення підлітків з затопленої печери у Таїланді. Раніше повідомлялося, що їм вдалося врятувати шостого підлітка.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими у ній.

У Таїланді рятувальники вивели ще одну дитину з печери У Таїланді відновили операцію з порятунку дітей з печери
Теги публікації: таиланд, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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