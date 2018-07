Кількість хлопчиків, які досі залишаються у печері, скоротилася до п'яти

З затопленої печери у Таїланді врятували ще одного підлітка. Про це повідомляє CNN.

Таким чином у понеділок, 9 липня, рятувальникам вдалося евакуювати трьох підлітків.

Кількість хлопчиків, які досі залишаються у печері, скоротилася до п'яти. Разом з ними залишається також їх тренер.

Progress: Two more boys have left the cave Monday and been sent to a medical facility on site according to an eyewitness who is part of the rescue operations stationed at the entrance of the cave tells CNN.



A total of three boys have been evacuated on Monday.