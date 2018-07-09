Кількість хлопчиків, які досі залишаються у печері, скоротилася до п'яти
З затопленої печери у Таїланді врятували ще одного підлітка. Про це повідомляє CNN.
Таким чином у понеділок, 9 липня, рятувальникам вдалося евакуювати трьох підлітків.
Кількість хлопчиків, які досі залишаються у печері, скоротилася до п'яти. Разом з ними залишається також їх тренер.
Progress: Two more boys have left the cave Monday and been sent to a medical facility on site according to an eyewitness who is part of the rescue operations stationed at the entrance of the cave tells CNN.— Matt Rivers (@MattRiversCNN) 9 липня 2018 р.
A total of three boys have been evacuated on Monday.
У свою чергу The Daily Mail повідомляє, що найближчим часом рятувальники планують визволити восьмого хлопчика.
Seventh boy is rescued: More than half the 12 children trapped in Thai cave have been freed and taken to hospital - and one more has reached divers' base camp - leaving just four teammates and coach 800meters underground @DailyMail #ThaiCaveRescue #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/ntGrBIDZQr— Real News Line (@RealNewsLine) 9 липня 2018 р.
Нагадаємо, сьогодні рятувальники відновили операцію з визволення підлітків з затопленої печери у Таїланді. Раніше повідомлялося, що їм вдалося врятувати шостого підлітка.
Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими у ній.