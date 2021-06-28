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Затопленное метро и упавший кран: Москву накрыл "супер ливень"

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 28 июня, Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень. В частности, в российской столице затопило метро и улицы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты, а также повреждены витрины магазинов.

На одном из зданий на улице Правды сорвало крышу. О пострадавших не сообщается, однако в результате инцидента пострадали несколько автомобилей.

Также в городе затруднено движение транспорта по дорогам Москвы. Местами в столице образовались подтопления, также движению транспорта мешают упавшие деревья. При этом из-за непогоды в Москве затопило метро, в связи с этим несколько станций метрополитена были закрыты.

В то же время из-за ливня произошло подтопление телецентра "Останкино".

Также в Раменском районе российской столицы на стройплощадке из-за сильного ветра и ливня обрушился строительный кран.

По данным московских властей, в городе выпало около 70% месячной нормы осадков.

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ГидрометцентрМосква