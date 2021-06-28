Затоплене метро і впавший кран: Москву накрила "супер злива"

Сильний вітер повалив кілька дерев, рекламні щити, а також пошкоджені вітрини магазинів.

На одній з будівель на вулиці Правди зірвало дах. Про постраждалих не повідомляється, проте в результаті інциденту постраждали кілька автомобілів.

Також у місті ускладнено рух транспорту дорогами Москви. Місцями в столиці утворилися підтоплення, також руху транспорту заважають дерева, що впали. При цьому через негоду в Москві затопило метро, у зв'язку з цим кілька станцій метрополітену були закриті.

У той же час через зливу сталося підтоплення телецентру "Останкіно".

Також в Раменському районі російської столиці на будмайданчику через сильний вітер і зливи обрушився будівельний кран.

За даними московської влади, в місті випало близько 70% місячної норми опадів.