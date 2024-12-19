Затоплені танкери РФ у Чорному морі: зимівлі дельфінів під екологічною загрозою

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

Екологічна катастрофа в Чорному морі: російські танкери загрожують зимівлі дельфінів

Російські танкери, затоплені в місцях зимівлі дельфінів у Чорному морі, стали причиною нової екологічної катастрофи.

За словами Плетенчука, війна РФ проти України завдала значної шкоди флорі та фауні Чорного моря і його узбережжя. У числі найбільш постраждалих екосистем він згадав Кінбурнський заповідник та Асканію-Нову, а також нагадав про десятки тисяч загиблих дельфінів.

"Тепер на додачу до всього у тому місці, де зазвичай зимують дельфіни, сталася ця екологічна катастрофа", - зазначив він.

Розлив нафти: екологічна загроза для моря

Затоплення російських танкерів супроводжувалося розливом нафти, що може мати тривалі негативні наслідки для екології. Плетенчук підкреслив, що ця аварія поглиблює вже існуючу екологічну кризу в регіоні.

Окрім цього, він зазначив, що росіяни будуть маніпулювати інформацією про екологічний стан Чорного моря:

"Фактично не буде допущено ніяких іноземних екологів, тим більше українських. Росіяни подаватимуть інформацію виключно в тому вигляді, як їм це вигідно", - зазначив Дмитро Плетенчук.