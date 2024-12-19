Затопленные танкеры РФ в Черном море: зимовки дельфинов под экологической угрозой

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Экологическая катастрофа в Черном море: российские танкеры угрожают зимовке дельфинов

Российские танкеры, затопленные в местах зимовки дельфинов в Черном море, стали причиной новой экологической катастрофы.

По словам Плетенчука, война РФ против Украины нанесла значительный ущерб флоре и фауне Черного моря и его побережья. В числе наиболее пострадавших экосистем он упомянул Кинбурнский заповедник и Асканию-Нову, а также напомнил о десятках тысяч погибших дельфинов.

"Теперь в дополнение ко всему в том месте, где обычно зимуют дельфины, произошла эта экологическая катастрофа", - отметил он.

Разлив нефти: экологическая угроза для моря

Затопление российских танкеров сопровождалось разливом нефти, что может иметь длительные негативные последствия для экологии. Плетенчук подчеркнул, что эта авария углубляет уже существующий экологический кризис в регионе.

Кроме этого, он отметил, что россияне будут манипулировать информацией об экологическом состоянии Черного моря:

"Фактически не будет допущено никаких иностранных экологов, тем более украинских. Россияне будут подавать информацию исключительно в том виде, как им это выгодно", - отметил Дмитрий Плетенчук.