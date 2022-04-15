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На затонувшем ракетном крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 05:50
На затонувшем ракетном крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки Ракетный крейсер "Москва" (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что на затонувшем российском крейсере "Москва" могло находиться ядерное вооружение. По штату на кораблях данного класса предусмотрено наличие двух ядерных боеголовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Андрея Клименко.

"По штату на борту ракетного крейсера "Москва" должно находиться две ядерные боеголовки к крылатым ракетам. Какая судьба боеголовок после затопления, где они были при взрыве боезапаса, где они находятся сейчас", - задается вопросами Клименко.

Эксперт также отметил, что МАГАТЭ, а также соседствующие с Украиной по акватории Черного моря государства - Турция, Румыния, Болгария, Грузия – должны обеспокоиться судьбой ядерного вооружения.

Напомним, что Министерство обороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. Вчера украинские военные заявили, что нанесли ракетный удар по этому российскому кораблю.

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