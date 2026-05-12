Затонуле в Іспанії судно могли атакувати торпедою, яка є тільки в НАТО, РФ та Ірану, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними телеканалу, іспанські слідчі розглядають версію зовнішньої атаки після серії вибухів на борту судна. CNN зазначає, що для пробиття корпусу міг бути використаний тип торпеди, який мають лише США, кілька союзників по НАТО, Росія та Іран.

За даними розслідування, отвір розміром 50 на 50 сантиметрів у корпусі судна міг утворитися саме після удару такої торпеди.

Особливість такої зброї полягає у використанні повітряної "бульбашки" перед снарядом, яка зменшує опір води та дозволяє торпеді рухатися на надвисокій швидкості. Деякі моделі здатні пробивати корпус цілі без використання вибухового заряду.