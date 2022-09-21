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Затіяв небезпечну ядерну авантюру: в ЄС відреагували на погрози Путіна

Фото: в ЄС відреагували на ядерний шатнаж Путіна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час ранкової промови президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре вдався до ядерного шантажу. В ЄС закликали ще більше тиснути на голову Кремля через його "ядерну авантюру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами речника Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітера Стано, Путін грається в ядерну азартну гру й продовжує використовувати ядерний шантаж як частину свого терору.

"Путін грає в ядерну азартну гру. Він використовує ядерний елемент як частину свого арсеналу терору, це неприйнятно", - заявив Стано.

Також речник зауважив, що міжнародне товариство не визнає фіктивні "референдуми", які Москва оголосила на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Також під час виступу Путін вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброє є ліпшою ніж у НАТО.

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