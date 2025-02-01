Засядемо, чи ні: як оцінити складність перешкоди на дорозі

Незалежно від типу вашого авто, може статись, що вам колись доведеться долати брудну дорогу. І тут головними будуть не стільки позашляхові якості вашої машини, скільки ваше вміння правильно оцінити складність перешкоди. Як не помилитись?
Про основні прийоми економічного водіння машини читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали "AutoBild Всі ведучі" та Autocentre.
Навряд чи завзяті джипери зізнаються вам у цьому, але майте на увазі: навіть власники найбрутальніших, найпотужніших всюдиходів не полізуть у багнюку, поки не зрозуміють її складність і поки не співвіднесуть її з можливостями своєї машини. І тим більше такий підхід важливий для непідготованого водія непідготованої автівки.
Автомобіль втрачає змогу рухатись по брудній дорозі з кількох причин. По-перше, коли її ведучі колеса прослизають і буксують, по-друге, коли одне чи кілька коліс занурюються у м’який ґрунт і буксують у виритих лунках, і коли автомобіль лягає на живіт (тобто на днище) і колеса безпорадно зависають у повітрі.
Відразу скажемо, що бути завчасно на сто відсотків впевненим, що машина не потрапить в одну з таких ситуацій, не можна. Але визначитись з великою мірою ймовірності цілком реально.
Вашій увазі кілька порад, які допоможуть вам визначити, чи пройде ваш автомобіль через бруд і чи не застрягне.
Вище ми згадали в першу чергу чинники, які ускладнюють ситуацію. При тому на користь успішного подолання можете зарахувати такі обставини:
Найнадійнішим способом не засісти у багнюці буде не такий собі суперефективний привод 4х4, не зубаста зла гума і не джиперська майстерність водія. Іноді найкращий спосіб уникнути проблем – просто не заїжджати в бруд. Тож якщо у вас є сумніви щодо успіху, краще не ризикувати і знайти безпечніший маршрут.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.