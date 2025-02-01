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Засядемо, чи ні: як оцінити складність перешкоди на дорозі

Фото: як оцінити складність перешкоди на дорозі (media.stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Незалежно від типу вашого авто, може статись, що вам колись доведеться долати брудну дорогу. І тут головними будуть не стільки позашляхові якості вашої машини, скільки ваше вміння правильно оцінити складність перешкоди. Як не помилитись?

Про основні прийоми економічного водіння машини читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали "AutoBild Всі ведучі" та Autocentre.

Навряд чи завзяті джипери зізнаються вам у цьому, але майте на увазі: навіть власники найбрутальніших, найпотужніших всюдиходів не полізуть у багнюку, поки не зрозуміють її складність і поки не співвіднесуть її з можливостями своєї машини. І  тим більше такий підхід важливий для непідготованого водія непідготованої автівки.

Чому машина може засісти у багні?

Автомобіль втрачає змогу рухатись по брудній дорозі з кількох причин. По-перше, коли її ведучі колеса прослизають і буксують, по-друге, коли одне чи кілька коліс занурюються у м’який ґрунт і буксують у виритих лунках, і коли автомобіль лягає на живіт (тобто на днище) і колеса безпорадно зависають у повітрі.

Відразу скажемо, що бути завчасно на сто відсотків впевненим, що машина не потрапить в одну з таких ситуацій, не можна. Але визначитись з великою мірою ймовірності цілком реально.

Як оцінити брудну дорогу

Вашій увазі кілька порад, які допоможуть вам визначити, чи пройде ваш автомобіль через бруд і чи не застрягне.

  • Спробуйте оцінити глибину бруду. Якщо у вас є можливість, зупиніться і вийдіть з машини, щоб перевірити ґрунт. Краще, якщо під шаром мокрого м’якого ґрунту є тверда поверхня – на неї і будуть спиратись ваші колеса.
  • Порівняйте кліренс автомобіля і глибину колій – які вже є у бруді чи які ви ймовірно прокладете. При цьому бажано мати запас по кліренсу не менше 5 см. Чим менший цей запас – тим більше ризик "лягти на живіт" – тобто застрягнути.
  • Уважно вивчіть дорогу попереду. Якщо ви бачите, що бруд не тільки глибокий, а ще й густий і липкий – це додаткове ускладнення. Яке може стати фатальним, якщо у вас на колесах звичайні дорожні шини літньої моделі – такий протектор миттєво забивається мокрим ґрунтом і шина стає гладкою.
  • Важливо визначити довжину складної брудної ділянки. Якщо вдасться проїхати її з розгону на швидкості, це суттєво підвищує шанси на успіх, навіть якщо на вашому авто шини не пристосовані для бездоріжжя.
  • Оцініть глибину калюжі. Якщо дорога попереду залита водою, ви маєте додаткове ускладнення: крім того, що під нею ґрунт буде особливо м’який, двигун може хильнути води і зупинитися назавжди. Порівняйте глибину з висотою заборника повітря двигуна над дорогою і додайте ймовірність того, що під час руху спереду авто підніматиметься хвиля.

Що допоможе подолати багнюку

Вище ми згадали в першу чергу чинники, які ускладнюють ситуацію. При тому на користь успішного подолання можете зарахувати такі обставини:

  • Вважайте плюсом наявність повного приводу на авто, і не забудьте активувати найбільш суворий його режим. Проте, у багатьох кросоверів трансмісія 4х4 на густому липкому грунті  малоефективна;
  • Добре, якщо брудна ділянка йде вниз згори;
  • Добре, якщо перед забрудненим відрізком є кількадесят метрів твердої дороги для розгону і так само є вільне місце для уповільнення після багнюки;
  • Має додати вам рішучості наявність в машині певного позашляхового інвентаря – лопати, сокирки, тросу. Вони допоможуть вам вибратися з бруду, якщо ви застрягнете;
  • Важливий аргумент за спробу штурму важкої ділянки – наявність в екіпажі двох-трьох міцних чоловіків, які зможуть підштовхнути машину під час буксування.

Коротко

Найнадійнішим способом не засісти у багнюці буде не такий собі суперефективний привод 4х4, не зубаста зла гума і не джиперська майстерність водія. Іноді найкращий спосіб уникнути проблем – просто не заїжджати в бруд. Тож якщо у вас є сумніви щодо успіху, краще не ризикувати і знайти безпечніший маршрут.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.

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