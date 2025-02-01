Засядем или нет: как оценить сложность препятствия на дороге

Независимо от типа вашего авто, может случиться, что вам когда-то придется преодолевать грязную дорогу. И здесь главными будут не столько внедорожные качества вашей машины, сколько ваше умение правильно оценить сложность препятствия. Как не ошибиться?
Об основных приемах экономичного вождения машины читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы "AutoBild Все ведущие" и Autocentre.
Вряд ли заядлые джиперы признаются вам в этом, но имейте в виду: даже владельцы самых брутальных, самых мощных вездеходов не полезут в грязь, пока не поймут ее сложность и пока не соотнесут ее с возможностями своей машины. И тем более такой подход важен для неподготовленного водителя неподготовленной машины.
Автомобиль теряет возможность двигаться по грязной дороге по нескольким причинам. Во-первых, когда ее ведущие колеса проскальзывают и буксуют, во-вторых, когда одно или несколько колес погружаются в мягкий грунт и буксуют в вырытых лунках, и когда автомобиль ложится на живот (то есть на днище) и колеса беспомощно зависают в воздухе.
Сразу скажем, что быть заранее на сто процентов уверенным, что машина не попадет в одну из таких ситуаций, нельзя. Но определиться с большой степенью вероятности вполне реально.
Вашему вниманию несколько советов, которые помогут вам определить, пройдет ли ваш автомобиль через грязь и не застрянет ли.
Выше мы упомянули в первую очередь факторы, которые усложняют ситуацию. При этом в пользу успешного преодоления можете зачислить следующие обстоятельства:
Самым надежным способом не засесть в грязи будет не такой себе суперэффективный привод 4х4, не зубастая злая резина и не джиперское мастерство водителя. Иногда лучший способ избежать проблем - просто не заезжать в грязь. Поэтому если у вас есть сомнения относительно успеха, лучше не рисковать и найти более безопасный маршрут.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.