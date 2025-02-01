Засядемо, чи ні: як оцінити складність перешкоди на дорозі

Незалежно від типу вашого авто, може статись, що вам колись доведеться долати брудну дорогу. І тут головними будуть не стільки позашляхові якості вашої машини, скільки ваше вміння правильно оцінити складність перешкоди. Як не помилитись?

Навряд чи завзяті джипери зізнаються вам у цьому, але майте на увазі: навіть власники найбрутальніших, найпотужніших всюдиходів не полізуть у багнюку, поки не зрозуміють її складність і поки не співвіднесуть її з можливостями своєї машини. І тим більше такий підхід важливий для непідготованого водія непідготованої автівки.

Чому машина може засісти у багні?

Автомобіль втрачає змогу рухатись по брудній дорозі з кількох причин. По-перше, коли її ведучі колеса прослизають і буксують, по-друге, коли одне чи кілька коліс занурюються у м’який ґрунт і буксують у виритих лунках, і коли автомобіль лягає на живіт (тобто на днище) і колеса безпорадно зависають у повітрі.

Відразу скажемо, що бути завчасно на сто відсотків впевненим, що машина не потрапить в одну з таких ситуацій, не можна. Але визначитись з великою мірою ймовірності цілком реально.

Як оцінити брудну дорогу

Вашій увазі кілька порад, які допоможуть вам визначити, чи пройде ваш автомобіль через бруд і чи не застрягне.

Спробуйте оцінити глибину бруду. Якщо у вас є можливість, зупиніться і вийдіть з машини, щоб перевірити ґрунт. Краще, якщо під шаром мокрого м’якого ґрунту є тверда поверхня – на неї і будуть спиратись ваші колеса.

Порівняйте кліренс автомобіля і глибину колій – які вже є у бруді чи які ви ймовірно прокладете. При цьому бажано мати запас по кліренсу не менше 5 см. Чим менший цей запас – тим більше ризик "лягти на живіт" – тобто застрягнути.

Уважно вивчіть дорогу попереду. Якщо ви бачите, що бруд не тільки глибокий, а ще й густий і липкий – це додаткове ускладнення. Яке може стати фатальним, якщо у вас на колесах звичайні дорожні шини літньої моделі – такий протектор миттєво забивається мокрим ґрунтом і шина стає гладкою.

Важливо визначити довжину складної брудної ділянки. Якщо вдасться проїхати її з розгону на швидкості, це суттєво підвищує шанси на успіх, навіть якщо на вашому авто шини не пристосовані для бездоріжжя.

Оцініть глибину калюжі. Якщо дорога попереду залита водою, ви маєте додаткове ускладнення: крім того, що під нею ґрунт буде особливо м’який, двигун може хильнути води і зупинитися назавжди. Порівняйте глибину з висотою заборника повітря двигуна над дорогою і додайте ймовірність того, що під час руху спереду авто підніматиметься хвиля.

Що допоможе подолати багнюку

Вище ми згадали в першу чергу чинники, які ускладнюють ситуацію. При тому на користь успішного подолання можете зарахувати такі обставини:

Вважайте плюсом наявність повного приводу на авто, і не забудьте активувати найбільш суворий його режим. Проте, у багатьох кросоверів трансмісія 4х4 на густому липкому грунті малоефективна;

Добре, якщо брудна ділянка йде вниз згори;

Добре, якщо перед забрудненим відрізком є кількадесят метрів твердої дороги для розгону і так само є вільне місце для уповільнення після багнюки;

Має додати вам рішучості наявність в машині певного позашляхового інвентаря – лопати, сокирки, тросу. Вони допоможуть вам вибратися з бруду, якщо ви застрягнете;

Важливий аргумент за спробу штурму важкої ділянки – наявність в екіпажі двох-трьох міцних чоловіків, які зможуть підштовхнути машину під час буксування.

Коротко

Найнадійнішим способом не засісти у багнюці буде не такий собі суперефективний привод 4х4, не зубаста зла гума і не джиперська майстерність водія. Іноді найкращий спосіб уникнути проблем – просто не заїжджати в бруд. Тож якщо у вас є сумніви щодо успіху, краще не ризикувати і знайти безпечніший маршрут.