Засядем или нет: как оценить сложность препятствия на дороге

Независимо от типа вашего авто, может случиться, что вам когда-то придется преодолевать грязную дорогу. И здесь главными будут не столько внедорожные качества вашей машины, сколько ваше умение правильно оценить сложность препятствия. Как не ошибиться?

Вряд ли заядлые джиперы признаются вам в этом, но имейте в виду: даже владельцы самых брутальных, самых мощных вездеходов не полезут в грязь, пока не поймут ее сложность и пока не соотнесут ее с возможностями своей машины. И тем более такой подход важен для неподготовленного водителя неподготовленной машины.

Почему машина может засесть в грязи?

Автомобиль теряет возможность двигаться по грязной дороге по нескольким причинам. Во-первых, когда ее ведущие колеса проскальзывают и буксуют, во-вторых, когда одно или несколько колес погружаются в мягкий грунт и буксуют в вырытых лунках, и когда автомобиль ложится на живот (то есть на днище) и колеса беспомощно зависают в воздухе.

Сразу скажем, что быть заранее на сто процентов уверенным, что машина не попадет в одну из таких ситуаций, нельзя. Но определиться с большой степенью вероятности вполне реально.

Как оценить грязную дорогу

Вашему вниманию несколько советов, которые помогут вам определить, пройдет ли ваш автомобиль через грязь и не застрянет ли.

Попробуйте оценить глубину грязи. Если у вас есть возможность, остановитесь и выйдите из машины, чтобы проверить почву. Лучше, если под слоем мокрого мягкого грунта есть твердая поверхность - на нее и будут опираться ваши колеса.

Сравните клиренс автомобиля и глубину колеи - которые уже есть в грязи или которые вы вероятно проложите. При этом желательно иметь запас по клиренсу не менее 5 см. Чем меньше этот запас - тем больше риск "лечь на живот" - то есть застрять.

Внимательно изучите дорогу впереди. Если вы видите, что грязь не только глубокая, а еще и густая и липкая - это дополнительное осложнение. Которое может стать фатальным, если у вас на колесах обычные дорожные шины летней модели - такой протектор мгновенно забивается мокрым грунтом и шина становится гладкой.

Важно определить длину сложного грязного участка. Если удастся проехать его с разгона на скорости, это существенно повышает шансы на успех, даже если на вашем авто шины не приспособлены для бездорожья.

Оцените глубину лужи. Если дорога впереди залита водой, у вас есть дополнительное осложнение: кроме того, что под ней грунт будет особенно мягкий, двигатель может выпить воды и остановиться навсегда. Сравните глубину с высотой воздухозаборника двигателя над дорогой и добавьте вероятность того, что при движении спереди авто будет подниматься волна.

Что поможет преодолеть грязь

Выше мы упомянули в первую очередь факторы, которые усложняют ситуацию. При этом в пользу успешного преодоления можете зачислить следующие обстоятельства:

Считайте плюсом наличие полного привода на авто, и не забудьте активировать наиболее строгий его режим. Тем не менее, у многих кроссоверов трансмиссия 4х4 на густом липком грунте малоэффективна;

Хорошо, если грязный участок идет вниз сверху;

Хорошо, если перед загрязненным отрезком есть несколько десятков метров твердой дороги для разгона и так же есть свободное место для замедления после грязи;

Должно придать вам решимости наличие в машине определенного внедорожного инвентаря - лопаты, топорика, троса. Они помогут вам выбраться из грязи, если вы застрянете;

Немаловажный аргумент за попытку штурма трудного участка - наличие в экипаже двух-трех крепких мужчин, которые смогут подтолкнуть машину во время буксования.

Вкратце

Самым надежным способом не засесть в грязи будет не такой себе суперэффективный привод 4х4, не зубастая злая резина и не джиперское мастерство водителя. Иногда лучший способ избежать проблем - просто не заезжать в грязь. Поэтому если у вас есть сомнения относительно успеха, лучше не рисковать и найти более безопасный маршрут.