Засуха в Европе может быть худшей за последние 500 лет, - Guardian

Засуха в Европе может привести к драматическим последствиям для промышленности, грузовых перевозок, производства энергии и пищевых продуктов - так же, как дефицит поставок и рост цен из-за вторжения России в Украину.

Ухудшение климата, как чрезвычайно засушливые зима и весна, а затем рекордные летние температуры и повторяющиеся волны жары привели к тому, что основные водные пути Европы не пополняются и все чаще перегреваются.

Поскольку в течение почти двух месяцев в Западной, Центральной и Южной Европе не было зафиксировано значительных осадков, а в ближайшее время их не прогнозируют, метеорологи говорят, что засуха может стать худшей на континенте за более 500 лет.

"За последние 500 (лет - ред.) не было других событий, подобных засухе 2018 года. Но этот год, я думаю, хуже", - сказал Андреа Торети из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Он отметил, что существует "очень высокий риск сухих условий" в течение следующих трех месяцев, добавив, что без эффективного смягчения интенсивность и частота засух "резко возрастет в Европе, как на севере, так и на юге".