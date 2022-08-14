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Посуха в Європі може бути найгіршою за останні 500 років, - Guardian

Фото: посуха в Європі може бути найгіршою за останні 500 років (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Річки Європи висихають, адже цьогорічна посуха може бути найгіршою за останні 500 років. Місцями найбільшу річку Франції Луар можна перейти пішки. Рейн швидко стає непрохідним для барж. В Італії річка По на 2 метри нижча за норму, що завдає шкоди врожаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Посуха в Європі може призвести до драматичних наслідків для промисловості, вантажних перевезень, виробництва енергії та харчових продуктів - так само, як дефіцит поставок і зростання цін через вторгнення Росії в Україну.

Погіршення клімату, як надзвичайно посушливі зима та весна, а потім рекордні літні температури та повторювані хвилі спеки призвели до того, що основні водні шляхи Європи не поповнюються та дедалі частіше перегріваються.

Оскільки протягом майже двох місяців у західній, центральній і південній Європі не було зафіксовано значних опадів, а найближчим часом їх не прогнозують, метеорологи кажуть, що посуха може стати найгіршою на континенті за понад 500 років.

"За останні 500 (років - ред.) не було інших подій, подібних до посухи 2018 року. Але цей рік, я думаю, гірший", - сказав Андреа Тореті з Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії.

Він зазначив, що існує "дуже високий ризик сухих умов" протягом наступних трьох місяців, додавши, що без ефективного пом’якшення інтенсивність і частота посух "різко зросте у Європі, як на півночі, так і на півдні".

Нагадаємо, у Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. У країні почалися масштабні пожежі, які намагалися загасити тисячі рятувальників.

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