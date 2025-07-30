Засуджених відразу евакуювали: Мін'юст розповів про удар РФ по колонії на Запоріжжі

Міністр юстиції України Герман Галущенко відвідав виправну колонію в Біленькому на Запоріжжі, де росіяни вбили КАБами 16 людей. Ув'язнених евакуювали звідти відразу після російського обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції України.
"Разом із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим міністр провів нараду з керівництвом колонії, під час якої обговорили порядок дій під час обстрілу, евакуацію засуджених, надання медичної допомоги постраждалим, масштаби руйнувань та подальші кроки щодо відновлення об'єкта", - сказано у повідомленні.
Галущенко ознайомився з наслідками російської атаки та підтвердив, що це був цілеспрямований теракт з боку росіян. Україна вже звернулася до міжнародних установ з вимогою зафіксувати цей акт терору.
Міністр додав, що засуджених евакуювали з колонії відразу після обстрілу. Зараз уважно вивчаються усі обставини атаки: зрозуміло, що ціллю ворога була саме Біленківська колонія.
Міністр ознайомився з наслідками удару, висловив співчуття родинам загиблих, а також наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави-агресора по пенітенціарній установі.
"У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Наразі ми вивчаємо всі обставини, включно з тим, як саме був завданий цей удар", - додав Галущенко.
Нагадаємо, що вночі на 29 липня у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія, розташована біля населеного пункту Біленьке. Внаслідок атаки загинуло 16 та отримало поранення 43 людини. Окупанти скинули на території колонії чотири керовані авіабомби (КАБ).