Засудили агресію РФ та погодились посилити санкції: що ухвалили глави МЗС у Києві

Міністри рішуче засудили агресивну війну Росії проти України, яка завдала величезних страждань українському народові. Це також підірвало безпеку та стабільність у Європі та є серйозним нападом на заснований на правилах міжнародний порядок.

Також було заявлено про невизнання незаконних спроб анексій територій України. Міністри закликали РФ припинити агресію та вивести війська з усієї території України.

Мова йшла про подальшу політичну та практичну підтримку України. Міністри засудили напади РФ на цивільне населення та критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури, що мають на меті лише терор.

"Ми рішуче відкидаємо безвідповідальну та дуже провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї. Ми жорстко засуджуємо триваючу окупацію Запорізької атомної електростанції та постійні напади на цивільні ядерні об’єкти в Україні. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права та становлять пряму загрозу ядерній безпеці", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Очільники МЗС звернулись до міжнародної спільноти та закликали підтримати відбудову України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти Росії.

"Ми будемо продовжувати нашу тісну співпрацю в забезпеченні сильної політичної, фінансової та військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно", - додали наостанок.