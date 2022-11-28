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Засудили агресію РФ та погодились посилити санкції: що ухвалили глави МЗС у Києві

Фото: глави МЗС семи країн (twitter.com/edgarsrinkevics)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 28 листопада, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України провели спільну зустріч у Києві. Після неї була озвучена спільна заява всіх очільників МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

Міністри рішуче засудили агресивну війну Росії проти України, яка завдала величезних страждань українському народові. Це також підірвало безпеку та стабільність у Європі та є серйозним нападом на заснований на правилах міжнародний порядок.

Також було заявлено про невизнання незаконних спроб анексій територій України. Міністри закликали РФ припинити агресію та вивести війська з усієї території України.

Мова йшла про подальшу політичну та практичну підтримку України. Міністри засудили напади РФ на цивільне населення та критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури, що мають на меті лише терор.

"Ми рішуче відкидаємо безвідповідальну та дуже провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї. Ми жорстко засуджуємо триваючу окупацію Запорізької атомної електростанції та постійні напади на цивільні ядерні об’єкти в Україні. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права та становлять пряму загрозу ядерній безпеці", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Очільники МЗС звернулись до міжнародної спільноти та закликали підтримати відбудову України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти Росії.

"Ми будемо продовжувати нашу тісну співпрацю в забезпеченні сильної політичної, фінансової та військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно", - додали наостанок.

Нагадаємо, що сьогодні міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії прибули з візитом до Києва.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

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