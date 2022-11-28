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Осудили агрессию РФ и согласились ужесточить санкции: что приняли главы МИД в Киеве

Фото: главы МИД семи стран (twitter.com/edgarsrinkevics)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 28 ноября, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины провели совместную встречу в Киеве. После нее было озвучено совместное заявление всех глав МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.

Министры решительно осудили агрессивную войну России против Украины, нанесшую огромные страдания украинскому народу. Это также подорвало безопасность и стабильность в Европе и является серьезным нападением на международный порядок, основанный на правилах.

Также было заявлено о непризнании незаконных попыток аннексии территории Украины. Министры призвали РФ прекратить агрессию и вывести войска по всей территории Украины.

Речь шла о дальнейшей политической и практической поддержке Украины. Министры осудили нападения РФ на гражданское население и критическую инфраструктуру, в том числе объекты энергетической инфраструктуры, имеющие целью только террор.

"Мы решительно отвергаем безответственную и очень провокационную риторику России относительно ядерного оружия. Мы жестко осуждаем продолжающуюся оккупацию Запорожской атомной электростанции и постоянные нападения на гражданские ядерные объекты в Украине. Эти нападения являются грубым нарушением международного права и представляют прямую угрозу ядерным оружиям". говорится в заявлении.

Министры подчеркнули необходимость усиления санкций против России и обеспечения жесткости и эффективности этих мер. Главы МИД обратились к международному сообществу и призвали поддержать восстановление Украины, включая поиск путей сделать это за средства России.

"Мы будем продолжать наше тесное сотрудничество в обеспечении сильной политической, финансовой и военной помощи Украине столько, сколько это потребуется", - добавили напоследок.

Напомним, что сегодня министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли с визитом в Киев.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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