Заступниця міністра торгівлі США про підтримку України: це більше, ніж просто правильно

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США є найбільш основним союзником України у війні з російськими окупантами. Американці надали українським захисникам найбільшу серед усіх партнерів кількість озброєння для захисту від ворога.

Зокрема, США постачають Україні далекобійні ракети ATACMS, реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Abrams та багато інших озброєнь.

Нещодавно стало відомо, що Пентагон виявив помилки у підрахунку вартості переданого Україні озброєння на 2 млрд доларів.

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