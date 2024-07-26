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Замминистра торговли США о поддержке Украины: это больше, чем просто правильно

Фото: Мариса Лаго, замминистра торговли США (flickr by tracy collins)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Поддержка Украины в войне с Россией - это не просто правильное решение, а инвестиция в демократические ценности и безопасность.

Об этом во время визита в Киев заявила заместитель министра торговли США Мариса Лаго, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что США продолжают мобилизовать широкую коалицию союзников и партнеров для предоставления Украине военной и экономической помощи.

"США предоставили Украине 82 миллиарда долларов помощи с начала этой жестокой, неоправданной войны. Поддерживать Украину - это больше, чем просто правильно. Это инвестиция в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которые мы ценим", - отметила она. 

Помощь Украине от США

Напомним, США являются самым основным союзником Украины в войне с российскими оккупантами. Американцы предоставили украинским защитникам самое большое среди всех партнеров количество вооружения для защиты от врага.

В частности, США поставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Abrams и большое количество других вооружений.

Недавно стало известно, что Пентагон обнаружил ошибки в подсчете стоимости переданного Украине вооружения на 2 млрд долларов.

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