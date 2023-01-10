Заступника голови МЗС Китаю понизили, оскільки він не спрогнозував напад РФ на Україну, - FT
Після вторгнення Росії в Україну китайська влада понизила на посаді заступника міністра закордонних справ Ле Юйчен, адже він не зміг спрогнозувати широкомасштабну агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зазначається, що Путін не попереджав Сі Цзіньпіна про підготовку нападу на Україну, проте зазначив, що Росія буде готова відповісти у разі атаки ЗСУ на свою територію.
Китай, у свою чергу, сприйняв це як сигнал про потенціал обмеженої військової участі, а не масового вторгнення.
За словами китайських чиновників, саме у зв'язку з неповним розуміння ситуації було понижено Ле Юйчена, який на момент вторгнення був віце-міністром закордонних справ і головним експертом міністерства з Росії.
Про Ле широко говорили в офіційних колах Китаю як про ймовірного наступного міністра закордонних справ. Зараз він обіймає посаду заступника голови Національної адміністрації телебачення і радіомовлення.
"Ле був понижений на два рівні старшинства. Його визнали відповідальним за провал розвідки про вторгнення Росії", - сказало джерело видання, що знайоме з темою.
Як повідомлялося раніше, Держдеп США висловив занепокоєння через глобальне партнерство Китаю з Росією.
До того ж, у Штатах слідкують за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання РФ про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.
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