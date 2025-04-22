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Заступника мера Києва Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт

Фото: Володимир Прокопів (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Заступника голови КМДА Володимира Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Його підозрюють в організації схеми переправлення "ухилянтів" через держкордон.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Прокопів пробуде під домашнім арештом до 20 червня.

Хто такий Прокопів

Володимир Прокопів - заступник міського голови, секретар Київської міської ради, депутат Київради VII-IX скликань. Прокопів є головою фракції "Європейської солідарності" у Київраді.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА на час перевірки правоохоронцями фактів, які  оприлюднили журналісти-розслідувачі Bihus Info.

Сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Що розповіли журналісти

Минулого року журналісти Bihus Info показали нове розслідування "Друзі зама Кличка дерибанять Київ: хто, як і за скільки". У їх відео йдеться про те, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Об'єкти вони отримали через дочірні компанії.

Нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру.

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КМДАКиївВіталий Кличко