Заступника мера Києва Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт

Зазначається, що Прокопів пробуде під домашнім арештом до 20 червня.

Хто такий Прокопів

Володимир Прокопів - заступник міського голови, секретар Київської міської ради, депутат Київради VII-IX скликань. Прокопів є головою фракції "Європейської солідарності" у Київраді.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА на час перевірки правоохоронцями фактів, які оприлюднили журналісти-розслідувачі Bihus Info.

Сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Що розповіли журналісти

Минулого року журналісти Bihus Info показали нове розслідування "Друзі зама Кличка дерибанять Київ: хто, як і за скільки". У їх відео йдеться про те, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Об'єкти вони отримали через дочірні компанії.

Нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру.