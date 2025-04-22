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Заместителя мэра Киева Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест

Фото: Владимир Прокопив (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Его подозревают в организации схемы переправки "уклонистов" через госграницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что Прокопив пробудет под домашним арестом до 20 июня.

Кто такой Прокопив

Владимир Прокопив - заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета, депутат Киевсовета VII-IX созывов. Прокопив является председателем фракции "Европейской солидарности" в Киевсовете.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА на время проверки правоохранителями фактов, которые обнародовали журналисты-расследователи Bihus Info.

Сам Прокопив написал заявление об увольнении.

Что рассказали журналисты

В прошлом году журналисты Bihus Info показали новое расследование "Друзья зама Кличко дерибанят Киев: кто, как и за сколько". В их видео говорится о том, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива Александр Поштарюк и Андрей Стеценко получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу. Объекты они получили через дочерние компании.

Недавно РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение.

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КГГАКиевВиталий Кличко