Заместителя мэра Киева Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест

Заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Его подозревают в организации схемы переправки "уклонистов" через госграницу.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что Прокопив пробудет под домашним арестом до 20 июня.
Владимир Прокопив - заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета, депутат Киевсовета VII-IX созывов. Прокопив является председателем фракции "Европейской солидарности" в Киевсовете.
Недавно мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА на время проверки правоохранителями фактов, которые обнародовали журналисты-расследователи Bihus Info.
Сам Прокопив написал заявление об увольнении.
В прошлом году журналисты Bihus Info показали новое расследование "Друзья зама Кличко дерибанят Киев: кто, как и за сколько". В их видео говорится о том, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива Александр Поштарюк и Андрей Стеценко получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу. Объекты они получили через дочерние компании.
Недавно РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение.
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