Заступника генпрокурора Вербицького відсторонили від виконання обов'язків

Що відомо про скандал з Вербицьким

Нещодавно проєкт "Схеми" опублікувало розслідування щодо дівчини заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Журналісти з'ясували, що Христина Ільницька у 2024 році придбала елітний автомобіль Porsche та триповерховий котедж у столиці. Вартість майна становила близько 52 млн гривень.

Сам Вербицький у коментарі журналістам заявив, що не допомагав дівчині фінансово. Проте за останні 10 років прибуток Ільницької складав близько 360 тисяч гривень.

НАБУ відкрило справу щодо статків заступника генпрокурора Вербицького.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що було розпочате службове розслідування щодо Вербицького.

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