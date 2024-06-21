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Заступника генпрокурора Вербицького відсторонили від виконання обов'язків

Фото: Дмитро Вербицький (gp gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов'язків. Він став фігурантом скандалу після журналістського розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається, обов'язки Вербицького було покладено на інших заступників генерального прокурора України Андрія Костіна.

"Наказом генерального прокурора "Про тимчасове покладення обовʼязків заступника генерального прокурора" від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників", - йдеться у повідомленні.

 

Що відомо про скандал з Вербицьким

Нещодавно проєкт "Схеми" опублікувало розслідування щодо дівчини заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Журналісти з'ясували, що Христина Ільницька у 2024 році придбала елітний автомобіль Porsche та триповерховий котедж у столиці. Вартість майна становила близько 52 млн гривень.

Сам Вербицький у коментарі журналістам заявив, що не допомагав дівчині фінансово. Проте за останні 10 років прибуток Ільницької складав близько 360 тисяч гривень.

НАБУ відкрило справу щодо статків заступника генпрокурора Вербицького.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що було розпочате службове розслідування щодо Вербицького.

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