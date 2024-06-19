Скандал з майном. Генпрокурор пояснив, чому не відсторонить свого заступника

Заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького, який потрапив у скандал після журналістського розслідування, поки що не будуть відсторонювати, оскільки це не передбачено законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.

"Сьогодні в Раді ставилося питання про його відсторонення (мова про Вербицького - ред.). Закон про прокуратуру не передбачає можливості відсторонення прокурора на етапі службового розслідування. Для мене важливо встановити істину та прийняти неупереджене рішення", - заявив Костін.

За словами генпрокурора, він уже розмовляв з Вербицьким і той навів свої аргументи і пояснення.

Костін додав, що Вербицький зараз веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких зацікавлені в його відстороненні та звільненні.

"Зараз я чекаю на результати службового розслідування, можливо, на той час ми матимемо і результати розслідування НАЗК", - розповів генпрокурор.