Заместителя генпрокурора Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей

Что известно о скандале с Вербицким

Недавно проект "Схемы" опубликовал расследование в отношении девушки заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Журналисты выяснили, что Кристина Ильницкая в 2024 году приобрела элитный автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в столице. Стоимость имущества составила около 52 млн гривен.

Сам Вербицкий в комментарии журналистам заявил, что не помогал девушке финансово. Однако за последние 10 лет прибыль Ильницкой составляла близко 360 тысяч гривен.

НАБУ открыло дело относительно состояния заместителя генпрокурора Вербицкого.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что было начато служебное расследование по Вербицкому.

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