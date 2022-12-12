UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань прибув в Україну

Фото: заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув в Україну з чотириденною поїздкою на тлі відновлення енергетичних об’єктів, що постраждали від російських обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що Гріффітс і координатор надзвичайної допомоги відвідають Миколаїв, а також Херсон, який було звільнено минулого місяця.

"Ґріффітс побачить вплив гуманітарної допомоги та нові виклики, які виникли, оскільки збитки інфраструктури зростають на тлі низьких зимових температур", - повідомили в ООН.

Зокрема, у Херсоні заступник генсека побачить, як створюють теплі притулки для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електрики чи води.

В ООН зазначають, що хвилі російських атак на інфраструктуру залишають "мільйони людей без можливостей обігріти свої будинки, мати чисту воду чи електрику в той же час, коли настає морозна зима".

Повідомляється, що гуманітарної допомоги потребують майже 18 млн людей - близько 40% населення України.

Нагадаємо, в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Окрім того, в Одеській області без світла залишаються до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНЕлектроенергія