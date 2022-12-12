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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Украину

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Понедельник 12 декабря 2022 13:13
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Украину Фото: заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневной поездкой на фоне восстановления энергетических объектов, которые пострадали от российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что Гриффитс и координатор чрезвычайной помощи посетят Николаев, а также Херсон, который был освобожден в прошлом месяце.

"Грифффитс увидит влияние гуманитарной помощи и возникшие новые вызовы, поскольку убытки инфраструктуры растут на фоне низких зимних температур", - сообщили в ООН.

В Херсоне заместитель генсека увидит, как создают теплые приюты для жителей на случай, если они останутся без отопления, электричества или воды.

В ООН отмечают, что волны российских атак на инфраструктуру оставляют "миллионы людей без возможности обогреть свои дома, иметь чистую воду или электричество в то же время, когда наступает морозная зима".

Сообщается, что в гуманитарной помощи нуждаются почти 18 млн человек - около 40% населения Украины.

Напомним, в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.

Кроме того, в Одесской области без света остаются до 300 тысяч абонентов, однако ситуация постепенно улучшается.

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