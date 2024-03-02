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Заступник генсека НАТО про ядерні погрози Путіна: Це залякування

Субота 02 березня 2024 04:39
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Заступник генсека НАТО про ядерні погрози Путіна: Це залякування Фото: Заступник генсека НАТО про ядерні погрози Путіна: Це залякування (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане назвав заяву президента РФ Путіна щодо готовності застосування ядерної зброї у разі відправки військ НАТО в Україну черговим "психологічним залякуванням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.

Він зазначив, що такі погрози весь світ спостерігає понад два роки, відколи розпочалася повномасштабна війна в Україні. На його думку, залякування Путіна є "безвідповідальними" та безпосередньої загрози наразі немає.

Мірча зазначив, що такі заяви дуже небезпечні, оскільки вони підривають довіру до сфери ядерної зброї, "Росія знає наслідки такого випадку".

е "пафосний" спосіб критикувати Захід і описувати війну, яку він розпочав в Україні, як війну цивілізацій, або коли він стверджує, що Захід намагається знищити Росію, що є повною дурницею", - додав заступник генсека.

Ядерне залякування Путіна

У четвер, 29 лютого російський лідер Володимир Путін висловив "повну готовність" ядерних сил у разі залучення військ країн НАТО до війни в Україні. "Все, що вигадує Захід, загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", - заявив він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що до агресивної риторики Путіна слід ставитись серйозно, тому закликав Євросоюз бути готовим до різних сценаріїв. За його словами, така "гонка озброєнь" зі сторони Росії зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

Китай же закликає країни з ядерною зброєю працювати виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс, адже в ядерній війні переможців не буде. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала сторони будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог.

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