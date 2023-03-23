Заступник Дейнека перевірив роботу прикордонників у Сумській та Чернігівській областях

Перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко з робочою групою офіцерів адміністрації ДПСУ перевірив стан службово-бойової діяльності Чернігівського та Сумського прикордонних загонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Заступник Дейнека перевірив готовність прикордонних підрозділів у взаємодії з іншими складовими Сил оборони до дій із захисту державного кордону.

Нікіфоренко заслухав доповіді про обстановку та поспілкувався з військовими, які боронять Україну в безпосередній близькості до противника, обговорив з ними проблемні питання, які потребують вирішення на вищому рівні.

Заступник Дейнека також подякував кожному і кожній, хто несе службу на ділянках, де кожної миті росіяни можуть здійснити провокацію, та де щодень лунають вибухи.

Загалом на ділянках Чернігівського та Сумського прикордонних загонів після звільнення зафіксовано понад 3100 обстрілів окупантами території прикордонних громад. Переважна більшість з них здійснювалася з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Нікіфоренко підкреслив, що наразі вкрай важливо зберегти високий рівень безпеки кордону та убезпечити особовий склад від підступних ударів росіян.

Нагадаємо, нещодавно командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв відвідував оборонні позиції в Чернігівській та Сумській областях. Там він проводив наради з питань захисту цивільних.

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