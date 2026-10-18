Заступник Білецького пояснив причини мітингів у Києві

На фронті росіяни не мають того успіху, на який сподівалися. Тому зараз вони роблять ставку на дестабілізацію тилу.

Як пише РБК-Україна , про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов, коментуючи суботню акцію під КМДА.

"Ворог розуміє, що на передньому краї він не може досягнути певних успіхів. Він втрачає плацдарм на Харківському напрямку, відмовляється від певних задумів на Донецькому напрямку, ламає зуби на Запорізькому напрямку", - заявив Родіон Кудряшов.

Тому, за його словами, ворог вдається до більш підступних дій – дестабілізації тилу.

"Тому будь-які заходи, які зараз відбуваються в тилу, можуть так чи інакше дестабілізувати ситуацію всередині країни, а це може вплинути на передній край у тому числі", - додав Кудряшов.

Він зазначив, що "пошуки крайнього" в масованих обстрілах Києва, в ушкодженнях інфраструктури жодним чином не поліпшать ситуацію в енергетичній сфері і не збережуть від подальших російських обстрілів.

"Нам вкрай важливо сьогодні зберігати єдність в рядах українців і спрямовувати всі свої зусилля і думки саме на фронт. Критика потрібна, але не в такому форматі, яка вона є на сьогодні. Тому потрібно працювати, потрібно робити все для того, щоб тримати як і тил, так і передній край", - наголосив військовий.

Кудряшов також нагадав, що під час воєнного стану закон обмежує масові заходи, що пов’язано із безпекою громадян.

"Сьогодні удари ворога є вкрай підступними, і масові заходи можуть стати підставою для реалізації терористичних актів зі сторони російської федерації", - наголосив Кудряшов.