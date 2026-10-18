Заместитель Билецкого объяснил причины митингов в Киеве

На фронте россияне не имеют того успеха, на который надеялись. Поэтому сейчас они делают ставку на дестабилизацию тыла.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов, комментируя субботнюю акцию под КГГА.

"Враг понимает, что на переднем крае он не может добиться определенных успехов. Он теряет плацдарм на Харьковском направлении, отказывается от определенных замыслов на Донецком направлении, ломает зубы в Запорожском направлении", - заявил Родион Кудряшов.

Поэтому, по его словам, враг прибегает к более коварным действиям – дестабилизации тыла.

"Поэтому любые события, проходящие сейчас в тылу, могут так или иначе дестабилизировать ситуацию внутри страны, а это может повлиять на передний край в том числе", - добавил Кудряшов.

Он отметил, что "поиски крайнего" в массированных обстрелах Киева, в повреждениях инфраструктуры никак не улучшат ситуацию в энергетической сфере и не сохранят от дальнейших российских обстрелов.

"Нам крайне важно сегодня сохранять единство в рядах украинцев и направлять все свои усилия и мысли именно на фронт. Критика нужна, но не в таком формате, как она есть на сегодня. Поэтому нужно работать, нужно делать все для того, чтобы держать как и тыл, так и передний край", - подчеркнул военный.

Кудряшов также напомнил, что в ходе военного положения закон ограничивает массовые мероприятия, что связано с безопасностью граждан.

"Сегодня удары врага крайне коварны, и массовые мероприятия могут стать основанием для реализации террористических актов со стороны российской федерации", - подчеркнул Кудряшов.