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Застрявших в Китае украинцев вернут домой дополнительным рейсом

Автор: Артур Родивилов

Авиакомпания МАУ 26 сентября осуществит перелет из китайского Тяньцзиня в Киев для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов. Перелет пройдет с промежуточной посадкой в Дели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.

"МИД Украины, авиакомпании МАУ и нашим зарубежным партнерам удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября", - говорится в сообщении.

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Таким образом украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией.

3 февраля Украина прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания МАУ отменяет ряд рейсов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов с конца октября.

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