ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українців, які застрягли в Китаї, повернуть додому додатковим рейсом

Автор: Артур Родивилов

Авіакомпанія МАУ 26 вересня здійснить переліт з китайського Тяньцзіня в Київ для того, щоб забрати понад 200 індійських студентів українських вишів. Переліт відбудеться з проміжною посадкою в Делі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

На цьому рейсі українці, що застрягли в Китаї, зможуть повернутися додому.

"МЗС України, авіакомпанії МАУ і нашим закордонним партнерам вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Таким чином українські громадяни та іноземні студенти з Делі зможуть дістатися в Україну, попри відсутність прямого авіасполучення між Україною, Китаєм і Індією.

3 лютого Україна припинила авіасполучення з Китаєм через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку із забороною на в'їзд в Україну іноземцям авіакомпанія МАУ скасовує низку рейсів.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів з кінця жовтня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України рейсыстуденты