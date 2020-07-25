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Застрявших в Карпатах туристов эвакуировали

Закарпатская область, Суббота 25 июля 2020 23:32
Застрявших в Карпатах туристов эвакуировали
Фото: спасенные туристы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели уточнили информацию о количестве детей

В Карпатах завершилась операция по спасению туристов, которые из-за непогоды не смогли спуститься с горы. Часть туристов эвакуировали с Говерлы в урочище Козьмещик.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели с помощью специальных транспортных средств помогли спуститься с горы троим взрослым и четверым детям, 2007, 2013, 2018 и 2019 годов рождения.

"По уточненным данным, в группе находились 4 ребенка", - добавили в ГСЧС.

Еще 6 туристов решили самостоятельно спуститься в урочище Козьмещик, где они оставили свой транспорт.

Напомним, сегодня за помощью к спасателям обратилась группа из 13 туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься с Говерлы из-за сильного ливня. На помощь отправилась группа спасателей с двумя единицами спецтехники. Сначала сообщалось, что среди туристов 6 детей.

Как писало РБК-Украина, сегодня в западных областях и Киеве объявили штормовое предупреждение; синоптики прогнозировали сильные дожди с грозами.

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Новости Украины ГоверлаКарпатыГСЧСЗакарпатская областьтуристы
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