ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Застряглих у Карпатах туристів евакуювали

Закарпатська область, Субота 25 липня 2020 23:32
Застряглих у Карпатах туристів евакуювали
Фото: врятовані туристи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники уточнили інформацію про кількість дітей

У Карпатах завершилася операція з порятунку туристів, які через негоду не змогли спуститися з гори. Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою спеціальних транспортних засобів допомогли зійти з гори трьом дорослим та чотирьом дітям, 2007, 2013, 2018 та 2019 років народження.

"За уточненими даними, в групі перебувало 4 дітей", - додали в ДСНС.

Ще 6 туристів вирішили самостійно спуститися до урочища Козьмещик, де вони залишили свій транспорт.

Нагадаємо, сьогодні за допомогою до рятувальників звернулася група з 13 туристів, які не змогли самостійно спуститися з Говерли через сильну зливу. На допомогу вирушила група рятувальників з двома одиницями спецтехніки. Спочатку повідомлялося, що серед туристів 6 дітей.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у західних областях та Києві було оголошено штормове попередження; синоптики прогнозували сильні дощі з грозами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ГоверлаКарпатыДСНСЗакарпатська областьтуристы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся