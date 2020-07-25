Застряглих у Карпатах туристів евакуювали

Фото: врятовані туристи (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники уточнили інформацію про кількість дітей

У Карпатах завершилася операція з порятунку туристів, які через негоду не змогли спуститися з гори. Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою спеціальних транспортних засобів допомогли зійти з гори трьом дорослим та чотирьом дітям, 2007, 2013, 2018 та 2019 років народження.

"За уточненими даними, в групі перебувало 4 дітей", - додали в ДСНС.

Ще 6 туристів вирішили самостійно спуститися до урочища Козьмещик, де вони залишили свій транспорт.

Нагадаємо, сьогодні за допомогою до рятувальників звернулася група з 13 туристів, які не змогли самостійно спуститися з Говерли через сильну зливу. На допомогу вирушила група рятувальників з двома одиницями спецтехніки. Спочатку повідомлялося, що серед туристів 6 дітей.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у західних областях та Києві було оголошено штормове попередження; синоптики прогнозували сильні дощі з грозами.