"Застрявшие" в Турции украинские туристы возвращаются домой

Около 100 туристов возвращаются в Украину

В Украину возвращаются около 100 украинских туристов, которые десять часов не могли вылететь из Анталии (Турция). Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Совместными усилиями Аzur Air Ukraine, Anex Tour и посольства Украины в Турции более 100 туристов из Украины, рейс которых на десять часов был задержан в аэропорту Анталии, возвращаются домой. Защита прав наших граждан является главным приоритетом ", - сообщил посол.

Спільними зусиллями @azurair_ukraine, @AnexTour та @UKRinTR більше 100 туристів з України, рейс яких на 10 годин було затримано в аеропорту Анталії, повертаються додому. Захист прав наших громадян є головним пріоритетом. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 3, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что все украинские туристы, которые "застряли" в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены авиарейсов, уже вылетели в Украину.

Отметим, что сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, который вызвал массовые задержки рейсов.