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"Застрявшие" в Турции украинские туристы возвращаются домой

НовостиОбщество    03.07.2018 - 13:36
Иллюстративное фото (Pixabаy)
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Около 100 туристов возвращаются в Украину

В Украину возвращаются около 100 украинских туристов, которые десять часов не могли вылететь из Анталии (Турция). Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Совместными усилиями Аzur Air Ukraine, Anex Tour и посольства Украины в Турции более 100 туристов из Украины, рейс которых на десять часов был задержан в аэропорту Анталии, возвращаются домой. Защита прав наших граждан является главным приоритетом ", - сообщил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что все украинские туристы, которые "застряли" в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены авиарейсов, уже вылетели в Украину.

Отметим, что сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, который вызвал массовые задержки рейсов.

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Теги публикации: Турция, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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