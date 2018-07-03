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Интервью

Массовые задержки рейсов: Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками

НовостиОбщество    03.07.2018 - 12:24
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Два последних самолета с украинцами уже возвращаются в Украину из Туниса

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, который вызвал массовые задержки рейсов. Об этом Омелян заявил сегодня на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы обеспечили возвращение всех граждан из Туниса, Албании и других стран... Кризис преодолен", - заявил министр.

Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом к месту назначения.

В свою очередь, госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что два последних самолета с украинцами уже возвращаются домой.

"Что касается Туниса, то некоторое время назад вылетели два последних рейса с нашими пассажирами", - сказал Заяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД призвали регистрироваться в программе, которая облегчит связь туристов с консулом.

Как ранее сообщалось в материале РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых", туристический рынок Украины переживает серьезный кризис в последние несколько дней, а его первые признаки стали проявлятся еще два месяца назад. Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украину. Из-за таких действий украинские туристы "застряли" в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" должен перевозчику более одного миллиона долларов.

Из-за сложившейся ситуации Омелян заявил о намерении инициировать лишение лицензии туроператора "Оазис", также глава Мининфраструктуры намерен обратиться в Генпрокуратуру.

Как сообщил РБК-Украина директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик, среди причин, которые приводят к задержке рейсов, выделяется нехватка самолетов или их поломка.

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Теги публикации: МИУ, авиаперевозки, Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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