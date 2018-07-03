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"Застряглі" в Туреччині українські туристи повертаються додому

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 13:36
Ілюстративне фото (Pixabаy)
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Близько 100 туристів повертаються в Україну

В Україну повертаються близько 100 українських туристів, які десять годин не могли вилетіти з Анталії (Туреччина). Про це в Twitter повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Спільними зусиллями Аzur Air Ukraine, Anex Tour і посольства України в Туреччині понад 100 туристів з України, рейс яких на десять годин був затриманий в аеропорту Анталії, повертаються додому. Захист прав наших громадян є головним пріоритетом", - повідомив посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі українські туристи, які "застрягли" в аеропорту албанської столиці Тірани через скасування авіарейсів, вже вилетіли в Україну.

Зазначимо, що сьогодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, який викликав масові затримки рейсів.

З Албанії повернулися додому всі українські туристи Українським туристам у Тунісі компенсують витрати на додаткове проживання, - посольство
Теги публікації: Турция, туристы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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