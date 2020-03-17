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Застрявшие на Шри-Ланке украинцы смогут вернуться тремя рейсами

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 13:36
Застрявшие на Шри-Ланке украинцы смогут вернуться тремя рейсами
Иллюстративное фото (telegram.org/OP_UA)

Эвакуацию готовят на 18, 20 и 21 марта

Граждане Украины, которые из-за ситуации с коронавирусом и карантином застряли на Шри-Ланке, смогут вернуться тремя рейсами 18, 20 и 21 марта. Об этом говорится в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что посольство Украины в Индии договаривается о разрешении эвакуировать украинцев рейсами, запланированными на 18, 20 и 21 марта.

"Консул Украины вылетит на Шри-Ланку в ближайшее время и будет координировать возвращения украинцев домой. Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры согласовывают алгоритм взаимодействия по плановому возвращению граждан домой", - говорится в сообщении.

Застрявшие на Шри-Ланке украинцы смогут вернуться тремя рейсами

Напомним, ранее сообщалось, что из Египта в Украину уже вернулись 1,5 тысячи человек в связи с введением карантина. Сегодня в страну прибыли 9 самолетов с украинцами из Шарм-эль-Шейха.

Также РБК-Украина писало, что за 16 марта в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. Всего за прошлые сутки государственную границу пересекли около 86,5 тысяч человек, как на въезд, так и на выезд.

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Новости Украины эвакуацияШри-ЛанкаКоронавирус
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