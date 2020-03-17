Застряглі на Шрі-Ланці українці зможуть повернутися трьома рейсами

Ілюстративне фото (telegram.org/OP_UA)

Евакуацію готують на 18, 20 і 21 березня

Громадяни України, які через ситуацію з коронавірусом і карантином застрягли на Шрі-Ланці, зможуть повернутися трьома рейсами 18, 20 і 21 березня. Про це йдеться уFacebook Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що посольство України в Індії домовляється про дозвіл евакуювати українців рейсами, запланованими на 18, 20 і 21 березня.

"Консул України вилетить на Шрі-Ланку найближчим часом та координуватиме повернення українців додому. Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори погоджують алгоритм взаємодії з плановому поверненню громадян додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Єгипту в Україну вже повернулися 1,5 тисячі осіб у зв'язку з введенням карантину. Сьогодні до країни прибули 9 літаків з українцями з Шарм-ель-Шейха.

Також РБК-Україна писало, що за 16 березня до України повернулись понад 50 тисяч українців. Всього за минулу добу державний кордон перетнуло близько 86,5 тисяч людей, як на в'їзд, так і на виїзд.