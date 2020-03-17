ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Застряглі на Шрі-Ланці українці зможуть повернутися трьома рейсами

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 13:36
Застряглі на Шрі-Ланці українці зможуть повернутися трьома рейсами
Ілюстративне фото (telegram.org/OP_UA)

Евакуацію готують на 18, 20 і 21 березня

Громадяни України, які через ситуацію з коронавірусом і карантином застрягли на Шрі-Ланці, зможуть повернутися трьома рейсами 18, 20 і 21 березня. Про це йдеться уFacebook Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що посольство України в Індії домовляється про дозвіл евакуювати українців рейсами, запланованими на 18, 20 і 21 березня.

"Консул України вилетить на Шрі-Ланку найближчим часом та координуватиме повернення українців додому. Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори погоджують алгоритм взаємодії з плановому поверненню громадян додому", - йдеться в повідомленні.

Застряглі на Шрі-Ланці українці зможуть повернутися трьома рейсами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Єгипту в Україну вже повернулися 1,5 тисячі осіб у зв'язку з введенням карантину. Сьогодні до країни прибули 9 літаків з українцями з Шарм-ель-Шейха.

Також РБК-Україна писало, що за 16 березня до України повернулись понад 50 тисяч українців. Всього за минулу добу державний кордон перетнуло близько 86,5 тисяч людей, як на в'їзд, так і на виїзд.

Коронавірус: МЗС пояснив, що потрібно робити українцям для повернення з Польщі
Новини України евакуаціяШри-ЛанкаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся