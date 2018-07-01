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"Застрявшие" в аэропорту Батуми туристы вылетят в Киев сегодня

НовостиОбщество    01.07.2018 - 20:22
Иллюстративное фото: РБК-Украина
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Самолет должен был отправится в Киев 30 июня

Из Батуми (Грузия) в Киев вечером, 1 июля, вылетит самолет, который должен был осуществить рейс 30 июня. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Авиакомпания "Браво" сообщила, что вылет самолета из Батуми в Киев, который должен был осуществить рейс 30.06, планируется в вечернее время 1 июля", - заявил он.

Напомним, 30 июня из Туниса не могли вылететь около 800 украинских туристов.

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Теги публикации: Грузия, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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