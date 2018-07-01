"Застрявшие" в аэропорту Батуми туристы вылетят в Киев сегодня

Самолет должен был отправится в Киев 30 июня

Из Батуми (Грузия) в Киев вечером, 1 июля, вылетит самолет, который должен был осуществить рейс 30 июня. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Авиакомпания "Браво" сообщила, что вылет самолета из Батуми в Киев, который должен был осуществить рейс 30.06, планируется в вечернее время 1 июля", - заявил он.

Авіакомпанія «Браво» повідомила, що виліт літака з Батумі до Києва, який мав би здійснити рейс 30.06., планується на вечірній час 1 липня. pic.twitter.com/yhiXGDyllT — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 1, 2018

Напомним, 30 июня из Туниса не могли вылететь около 800 украинских туристов.