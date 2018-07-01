Из аэропорта "Киев" не могут вылететь несколько тысяч туристов

Причина задержки рейсов пока не известна

В столичном аэропорту "Киев" со вчера, 30 июня, задерживают рейсы. Об этом передает "112 Украина".

По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

Напомним, вчера, 30 июня, из Туниса не могли вылететь около 800 украинских туристов.